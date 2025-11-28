На Урале экс-начальницу почты осудили за присвоение лотерейных билетов

На Среднем Урале вынесен приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи. Женщина присваивала лотерейные билеты в надежде выиграть.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2023-2024 годах начальник отделения почтовой связи Верхней Пышмы из корыстных целей забирала себе и производила розыгрыш вверенных ей лотерейных билетов. При этом в единой автоматизированной системе отделений почты данные о продаже билетов женщина не отражала и деньги за реализацию лотерей в кассу не вносила.

Все это продолжалось до июля 2024 года. В отделении прошла ревизия, в ходе которой вскрылся факт недостачи по лотерейным билетам на сумму более 170 тысяч рублей. Сама начальница пояснила, что после поступления билетов на почту она брала партию лотерей и стирала с них защитный штрих-код. Если билеты не были выигрышными, они откладывались в ящик к остальным проигрышным билетам.

Если же лотерейный билет был выигрышный, женщина пробивала его через систему как проданный, вносила сведения о выдаче денег согласно сумме выигрыша, но фактически складывала средства в кассу для сокрытия суммы недостачи.

Как отметили в прокуратуре, теперь уже экс-начальница почты не признала свою вину. Сегодня, 28 ноября, Верхнепышминский городской суд назначил ей 200 часов обязательных работ.

Напомним, весной этого года на Среднем Урале был вынесен приговор продавщице "Столото" по делу о растрате.