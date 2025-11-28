Власти Киргизии во время визита Путина загородили посольство и флаг Украины

В столице Киргизии Бишкеке на время визита президента РФ Владимира Путина посольство Украины было фактически спрятано. Перед ним выставили огромный экран с флагом России, который скрыл и посольство, и флаг киевского режима. Последний не был виден со стороны президентского дворца, где принимали Путина.

В пресс-службе президента Киргизии это объяснили "новыми элементами протокола". Экран будет использоваться для демонстрации приветственных материалов и визуального сопровождения протокольных мероприятий, сообщил спикер президента Киргизии Аскат Алагозов. Как пишет корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, получилось очень красиво.

Во время визит Путин повторил, что никаких уступок по воссоединенным российским регионам не будет, их бандеровцы должны покинуть, только после этого Россия согласится на прекращение огня. А на Украине еще и должен пройти референдум по отказу от территориальных претензий к России. Сегодня же подписывать соглашение на Украине не с кем, легитимной власти там нет. Но он уверен, что в будущем можно будет договориться с Украиной, где "довольно много здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией".