Россиянам запретят смотреть фильмы с дискредитацией традиционных ценностей

С 1 марта 2026 года россиянам запретят смотреть фильмы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Такие картины будут удалены из онлайн-кинотеатров, напомнила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. По данным РИА Новости, также фильмы с отрицанием ценностей не получат прокатные удостоверения в России.

Ранее народные избранники пришли к выводу, что такие ленты гражданам смотреть не надо. Решать, дискредитирует ли фильм или сериал нравственные ценности, будут сотрудники Министерства культуры.

Казакова напомнила, что традиционные российские духовно-нравственные ценности обозначены в указе президента РФ № 809. "Это понятные и разделяемые всем нашим народом ценности, которые мы обязаны защищать", - считает Казакова.