ЕС готов ввести против РФ не менее трех пакетов санкций в 2026 году

По оценке депутата Европарламента Томаша Здеховского, в 2026 году возможно принятие Евросоюзом не менее трёх пакетов санкционных мер в отношении Российской Федерации.

По его слова, окончательное количество будет определяться развитием международной обстановки и действиями Москвы. При этом Здеховски указал на готовность ЕС к оперативному реагированию, отметив, что введение нескольких пакетов санкций в предстоящем году является реалистичным сценарием в случае сохранения или эскалации нынешнего конфликта, сообщают "Известия".

Ранее ЦБ оценил последствия новых санкций против российских нефтяных компаний.