В Архангельской области начата проверка по факту ЧП с самолетом

На аэродроме Васьково в Архангельской области проводится проверка по факту инцидента с воздушным судном.

По предварительной информации, 27 ноября при заходе на посадку у Ан-2, следовавшего рейсом Лешуконское – Архангельск, произошло частичное повреждение левой стойки шасси.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, в связи с произошедшим транспортная прокуратура организует проверку. В ее рамках будет дана оценка соблюдению законодательства в области безопасности полетов, а также обеспечению прав пассажиров, сообщают "Известия".

По информации Росавиации, на борту самолета было 12 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, самолет получил повреждение узла амортизатора.

Ранее на Дальнем Востоке, в аэропорту Паланы, Ан-26 во время посадки задел фонарь.