Путин: Бюджет несет крупные потери из-за "черного импорта" через Казахстан

Глава государства Владимир Путин заявил о значительных потерях федерального бюджета, исчисляемых десятками миллиардов рублей, которые вызваны масштабным "черным импортом" через казахстанскую границу.

По словам президента, товары беспрепятственно поступают на таможенную территорию России, что наносит ущерб казне. Для противодействия этой практике по поручению Путина были усилены выборочные проверки на границе, в ходе которых выявилась серьезная проблема: множество грузовиков пересекают границу без сопроводительных документов. Ужесточение контроля привело к образованию многокилометровых очередей из фур.

В настоящее время российские власти в сотрудничестве с казахстанскими коллегами работают над решением этой ситуации. Стороны договорились обеспечить указание в документах конечного получателя и заявленной стоимости товаров. Для скорейшего разблокирования границы грузы будут временно пропускаться по минимальной стоимости. Полное урегулирование документального оформления и взимания полных таможенных платежей планируется с 2026 года, сообщает "Интерфакс".