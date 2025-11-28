Минцифры может потребовать маркировку контента в интернете

В России могут появиться новые правила для идентификации цифрового контента.

Минцифры разрабатывает норму, позволяющую внедрить технологию подписи кода и контента. Как ожидается, это даст возможность точно определять личность пользователей, публикующих информацию в сети. В пресс-службе министерства указали на важность предотвращения преступного использования ИИ.

"Ведется обсуждение возможных мер, в частности, рассматривается возможность введения системы маркировки контента", — сообщили в ведомстве. При этом конкретика — какой именно контент подлежит маркировке — еще не определена. Для выработки решений планируется создать специальную рабочую группу с участием экспертов.

Тем временем, инициативу проявляет и бизнес: как стало известно ранее, "Яндекс" и Институт системного программирования РАН уже работают над собственной системой маркировки AI-контента, сообщает Forbes.