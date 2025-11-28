Алексей Орлов: Развитие инфраструктуры должно успевать за темпами строительства жилья

В Екатеринбурге высокие темпы строительства жилья, однако из-за этого прилегающая к нему инфраструктура не успевает развиваться. Об этом в ходе стратегической сессии на форуме "Города России" рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, только за последние пять лет в Екатеринбурге ввели около 9 млн кв.м жилья, а к 2030 году планируют построить еще столько же, в том числе, и в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). В то же время, социальная инфраструктура не успевает развиваться в том же темпе, однако, как заявляет градоначальник, люди все равно активно приобретают квартиры, так как уверены, что в скором времени рядом появятся магазины, школы, досуговые учреждения и другие блага цивилизации.

"Наш город многие годы остается лидером по объему жилищного строительства. Это происходит во многом благодаря тому, что нам, как мне кажется, удается достаточно системно и последовательно реализовывать градостроительную политику совместно с девелоперами. Очень важная часть, которая касается всех городов – это развитие социальной инфраструктуры, включая строительство объектов образования, культуры, массового спорта. Конечно, мы не успеваем за строительством жилья, но и жители, которые приобретают это жилье, и застройщики четко понимают, что эти объекты появятся в обозримом будущем, и что новые микрорайоны не останутся без социальных объектов", – заявил Алексей Орлов 27 ноября, выступая на IX Общероссийском форуме стратегического развития "Города России", который проходит в Екатеринбурге.

По его словам, с 2021 года в городе ввели 20 школ, 12 из которых построены с нуля, что на четверть увеличило количество учебных мест, еще 4 тыс. мест появилось в детских садах, и эта работа продолжается.

Помогают в этом и программы "Формирование комфортной городской среды" и КРТ. Расселение устаревшего жилья позволяет вместо точечного решения проблем переходить к комплексному планированию и одновременно создавать как жилье, так и социальную инфраструктуру. Более того, налаженная работа с девелоперами дает возможность формировать единый современный архитектурных облик города еще на этапе проекта.

"Мы сохраняем фокус на современном архитектурном коде города, который формировался последние годы. Это функциональность, выразительность, удобная структура района, интеграция общественных пространств и зеленых зон. Параллельно мы стараемся развивать общегородскую инфраструктуру: это и набережные, и парки, и дорожные сети, и общественный транспорт", – подчеркнул градоначальник.