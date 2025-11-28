28 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов рассказал, как молодежь формирует будущее Екатеринбурга

Современный город обязан отвечать на запросы любой категории своего населения. Такого мнения придерживается глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, уральская столица пытается соответствовать этому статусу, и особое внимание уделяется молодежи и его развитию, так как именно подрастающее поколение является будущим города, в которое необходимо вкладываться.

"Современный город – это город, который способен и может отвечать на запросы абсолютно всех категорий населения: людей золотого и серебряного возраста, рабочих, молодежи, ведь если молодежь уезжает, то у этого города будущего нет. Главная задача, которую мы перед собой ставим, это создать условия, чтобы каждый молодой человек в нашем городе мог раскрыть свой потенциал, найти свое место в жизни и внести свой вклад в развитие города", – заявил Алексей Орлов 27 ноября во время IX Общероссийского форума стратегического развития "Города России", который проходит в Екатеринбурге.

Форум "Города России" в Екаатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Для этого, по словам мэра, власти работают сразу в четырех направлениях.

Первое направление – развитие инфраструктуры, а именно организация сети муниципальных учреждений, которые сопровождают юное поколение на всех этапах развития – от школы до профреализации и активного участия в городской жизни. С этим помогают современные профильные учебные заведения, работающие под шефством компаний и предприятий. Дети со школьной скамьи обучаются будущей профессии и поступают в профильные или высшие учебные заведения, уже погруженные в сферу, в которой будут себя реализовывать.

Второе направление – развитие и поддержка волонтерского движения как формы гражданской активности. Более 100 тыс. добровольцев, зарегистрированных в Екатеринбурге, помогают бойцам СВО и их семьям, формируют гуманитарную помощь, а также помогают своей работой в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Благодаря волонтерам в этом году удалось собрать рекордное количество подписей и добиться благоустройства очередной зеленой зоны в Екатеринбурге.

Третье направление – институты молодежного самоуправления и молодежная администрация. Последнее – новое направление в Екатеринбурге, когда у глав каждого района и у самого Алексея Орлова есть молодежный "дублер". Такая работа дает возможность молодым людям осваивать управленческие навыки, участвовать в разработке общественных программ и является важным шагом для тех, кто планирует связать свою карьеру в сферы муниципального управления.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

При этом, совет активной молодежи при главе Екатеринбурга позволяет молодому поколению выдвигать свои идеи по развитию города, обсуждать актуальные проблемы и формировать решения. Орлов отметил, что закладка молодежной "Капсулы времени" в День рождения уральской столицы как раз была идеей молодежного совета.

И последнее, но немаловажное направление – трудовая занятость подростков. В этом году свыше 6 тыс. несовершеннолетних трудились на пользу города, что втрое больше, чем в 2022 году. Помимо карманных денег, школьники также получают трудовой опыт в благоустройстве городских территорий, воспитании детей и медиа-освещении важных городских событий, что формирует ответственность и дисциплину.

Глава Екатеринбурга считает, что место, которое молодой человек формировал самостоятельно, в которое вкладывал свое время, силы и идеи, в дальнейшем не захочется портить. Поэтому именно молодежь формирует город будущего, а задача городских властей – дать возможность молодому поколению реализовать себя в полной мере.

Теги: Екатеринбург, Орлов, современный город, город будущего, молодежь


