Сразу два астраханских патриотических проекты получили престижную награду Знание.Премию

Российское общество «Знание» накануне опубликовало список обладателей первых в истории региональных наград Знание.Премия. Их присуждают за вклад в просвещение в субъекте РФ.

Лучшим просветителем Астраханской области стала педагог допобразования Ахтубинского центра детского творчества Марина Лаптева.

Её проект «СВОи Герои» для дошкольников и младших школьников включает виртуальные экскурсии «Правнуки Победы. Карта Памяти», мастер-классы по созданию писем-треугольников и окопных свечей, тематические занятия «Блокадная ласточка» и «День Белых Журавлей».

Лучшим просветительским проектом региона стал «Астраханский кинолекторий: к 80-летию Победы в ВОВ о героях прошлого и настоящего», который проводит региональное отделение Императорского Православного Палестинского Общества. Он объединяет показы и обсуждение документальных фильмов об астраханцах – участниках Великой Отечественной войны и современных защитниках Родины. Кинолекторий ориентирован на школьников, студентов, семьи участников СВО, ветеранов и широкую аудиторию региона. В 2024 – 2025 году проект охватил около 20 тысяч человек.