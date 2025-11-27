28 Ноября 2025
Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области оценил ход работ на модернизируемых объектах Наримановского района

Игорь Бабушкин в ходе рабочей поездки в Наримановский район ознакомился с реализацией ключевых проектов в сфере жилищного строительства и здравоохранения. Особое внимание глава региона уделил замене устаревших тепловых сетей и ремонту отделения районной больницы.

МУП «Теплоснабжение» обеспечивает в городе Нариманов отоплением 56 многоквартирных домов и 11 социальных объектов, включая школы и детсады. Для повышения надежности сетей на магистральном участке по адресу ул. Волгоградская, 2 завершается замена двухтрубной системы на четырехтрубную. Это нововведение позволит разделить контуры на подачу горячей воды и отопления. Общая протяженность участка до котельной около 600 м. На данный момент отремонтировано 323 м. Полностью работу планируют завершить до 10 декабря текущего года.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Необходимо плотно сотрудничать с управляющими компаниями и контролировать их работу. В районном центре их пять», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В этом году в Нариманове планируют сдать два девятиэтажных дома по адресу проспект Строителей. Уже заключены контракты на покупку 324 квартир для переселения астраханцев из аварийного жилья. Всего расселения ждут 862 жителя Наримановского района.

(2025)|Фото: astrobl.ru

На стройплощадке трудятся около 55 человек. Они монтируют вентилируемые фасады, создают слаботочные системы и готовят помещения к черновой отделке. Внутри домов и общих пространств выполняют электромонтажные и сантехнические работы: проводят электричество, воду, канализацию и отопление. Устанавливают окна, укладывают кровлю и благоустраивают территорию вокруг домов.

На завершающей стадии находится и ремонт здания терапевтического отделения районной Наримановской больницы, которая обслуживает свыше 47 тысяч взрослых и детей. Учреждение 1979 года постройки модернизируют в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На объекте ведутся отделочные и пусконаладочные работы инженерных сетей.

Сдадут корпус до конца года. На его первом этаже расположат амбулаторное поликлиническое подразделение, на втором — терапевтическое отделение на 38 коек. Губернатор Игорь Бабушкин поручил после завершения ремонта привести в порядок и прилегающую территорию к больнице.

игорь бабушкин, социальные объекты наримановвского района,


