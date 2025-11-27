27 Ноября 2025
Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

Суд "передал" государству имущество экс-замглавы Ростехнадзора на 1,6 миллиарда

Нагатинский суд Москвы удовлетворил иск прокурора о передаче в доход государства имущества бывшего замглавы Ростехнадзора Дмитрия Фролова. Как передает пресс-служба Генпрокуратуры, решение суда обращено к немедленному исполнению. Сумма иска составила более 1,6 млрд рублей.

В суде было установлено, что с 2012 по 2023 год Фролов приобрел на неподтвержденные доходы свыше 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей стоимостью, превышающую 500 млн рублей. Новое имущество осужденный оформил на близких родственников, чтобы не декларировать его и скрыть свое имущественное положение.

Одной из таких покупок был земельный участок и дом в элитном коттеджном поселке "Лазурный берег" на берегу Пестовского водохранилища в Московской области за 100 млн рублей, который Фролов оформил на мать. Он также потратил не менее 800 млн рублей на более чем 40 наименований ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов.

В июле прошлого года Фролова уволили из Ростехнадзора. В суде же он не смог представить доказательства законности приобретения имущества.

Теги: Ростехнадзор, Фролов, Генпрокуратура, суд


