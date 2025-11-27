На торжественных проводах астраханских призывников были вручены награды ветеранам СВО

С началом нового жизненного этапа призывников Астраханской области поздравил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Кроме того, в ходе торжественного мероприятия он вручил награды ветеранам СВО, вернувшимся с фронта.

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Астраханские новобранцы пополнили ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Они будут проходить службу в воздушно-космических силах РФ в Ростовской области. Призывники не будут участвовать в боевых действиях на территории СВО.

Полпред и губернатор напутствовали молодых парней: «Служите достойно, чтобы ваши семьи и наша страна гордились вами».

Достойным примером для молодых солдат будут астраханские ветераны – участники спецоперации.

Восемь астраханских ветеранов СВО сегодня были удостоены государственных наград за мужество, отвагу и героизм.