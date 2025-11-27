27 Ноября 2025
Армия и ВПК Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты

"Ровно год назад, 27 ноября, Президент России Владимир Путин учредил День морской пехоты. Этот праздник напоминает нам о героизме и отваге «черных беретов», - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он адресовал особые поздравления подшефному 177 отдельному гвардейскому полку морской пехоты Краснознамённой Каспийской флотилии.

"Его бойцы десантировались на берегу Азовского моря, освобождали Бердянск, Курскую область. Сегодня наши земляки продолжают с честью сражаться на самых непростых участках фронта спецоперации", - подчеркнул губернатор Астраханской области.

Руководство региона находится на постоянной связи с руководством и бойцами полка.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Оперативно отрабатываем заявки военнослужащих, доставляем на передовую все необходимое. Для нас важно не только, чтобы они успешно выполняли поставленные задачи, но и вернулись живыми и здоровыми, ведь на малой Родине их очень ждут. Всем нашим бойцам желаю скорейшего победного возвращения домой! Там, где вы, там – Победа!", - поздравил бойцов Игорь Бабушкин

Теги: день морской пехоты, игорь бабушкин, поздравление, каспийская флотилия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

