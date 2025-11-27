27 Ноября 2025
Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Более тысячи вопросов прислали астраханцы на прямую линию губернатора Игоря Бабушкина

"Более тысячи вопросов поступило от астраханцев в чат-бот Прямой линии. Сегодня в эфире удалось разобрать часть из них. По традиции главными темами стали ремонт дорог, ЖКХ и благоустройство. Особое внимание уделили поддержке участников и ветеранов спецоперации, а также их близких. Одно из обращений пришло от наших бойцов с передовой. Военнослужащие попросили об очередной закупке квадроциклов. Выполним заявку в самые кратчайшие сроки", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Помимо этого, поступило много вопросов о состоянии трассы вблизи села Карагали, добавил губернатор. На одном из участков участились дорожно-транспортные происшествия. Глава региона заявил, что в ближайшее время там будет установлено освещение и камеры.

Журналисты также поинтересовались, как прошла недавняя рабочая встреча губернатора Астраханской области с Президентом России. Глава региона доложил о работе комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, которую возглавил в марте этого года. Состоялось несколько заседаний комиссии и рабочих групп. Рассмотрены десятки вопросов.

По словам губернатора Астраханской области, часть вопросов удалось решить в рабочем порядке, остальные легли в основу проекта базового стандарта оказания мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Он разработан на основе лучших практик других регионов.

"Этот документ – комплекс мер поддержки, обязательный для реализации на территории всех субъектов РФ вне зависимости от того, из какого региона человек пошёл воевать и куда вернулся", – отметил губернатор Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В него вошли 19 мер социальной поддержки, которые затрагивают образование, социальную защиту, трудовую занятость, здравоохранение, культуру, отношения в сфере налогового законодательства и оказание бесплатной юридической помощи. Часть предложений уже реализована на федеральном уровне: продлена программа медицинской реабилитации ветеранов, утверждены порядки адаптации жилья для участников СВО с инвалидностью, разработан новый механизм заключения социальных контрактов.

Игорь Бабушкин поблагодарил астраханцев за активность и неравнодушие.

"Хочу заверить жителей региона, все обращения уже взяли в работу", - добавил Игорь Бабушкин.

