Экономика В России
Фото: Накануне.RU

QR-платежи становятся трендом в расчетах в розничной торговле и сфере услуг

Российские банки фиксируют рост использования QR-кодов для оплаты товаров и услуг. Согласно аналитике ВТБ, проведенной в преддверии 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!», половина всех QR-платежей приходится на пять ключевых сегментов. Наиболее востребован такой способ оплаты в супермаркетах и сфере развлечений — на эти категории совокупно приходится 17% транзакций. Еще 10% операций совершается в магазинах одежды и обуви, а более 5% — при бронировании туров и экскурсий.

Динамику роста подтверждают и другие участники рынка. В Тинькофф отмечают увеличение количества QR-платежей в сегменте HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе), а также в малом бизнесе, где упрощенная эквайринговая интеграция через QR-коды становится популярной альтернативой традиционным POS-терминалам.

Стимулом для распространения технологии становятся не только удобство и скорость расчетов, но и дополнительные бонусы от торговых сетей. Многие ритейлеры, особенно в сегментах FMCG и fashion-ритейла, предлагают специальные скидки при оплате через QR-код. В туристической отрасли эта технология упрощает процесс бронирования, избавляя клиентов от необходимости вводить реквизиты карты.

Мобильные телефоны в руках(2023)|Фото: Накануне.RU

По данным ВТБ, в 2025 году объем операций по QR-кодам вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дальнейшему развитию этого способа оплаты будет способствовать запуск с сентября 2026 года универсального QR-стандарта, разрабатываемого Национальной системой платежных карт. Новый стандарт позволит проводить платежи через приложение любого банка, создавая единое платежное пространство и устраняя необходимость в использовании различных видов QR-кодов.

Общерыночные прогнозы подтверждают перспективность альтернативных способов оплаты. Согласно оценкам ВТБ, к 2026 году на долю СБП, электронных кошельков, QR-кодов и биометрии будет приходиться 47% всех безналичных транзакций в России. Росту способствует расширение онлайн-торговли, доля которой в розничном обороте к 2025 году достигла 23%, что вдвое выше показателей 2020 года. Ожидается, что объем транзакций через СБП, QR и биометрию к 2026 году увеличится более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о системной трансформации платежных привычек в стране.

