Центр Екатеринбурга перекроют на час для пропуска праздничной колонны

Часть центральной улицы Екатеринбурга – проспекта Ленина – 1 декабря закроют ровно на один час.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в этот день с 9:45 до 10:45 временно прекратится движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина, на участке между улицами Бажова и Луначарского. В это время пройдет церемония торжественного возложения венков и цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову (проспект Ленина, 71).

Перекрытие движения нужно, чтобы пропустить праздничную колонну. Мероприятие приурочено к празднованию 15-летия образования Центрального военного округа.

Как уточнили в мэрии, изменений в маршрутах общественного транспорта на этот период не планируется.