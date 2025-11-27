Кредитный риск становится основным для замедляющейся российской экономики - ЦБ

Основным риском для замедляющейся российской экономики становится кредитный, считают в Центральном банке России – такая оценка дается в "Обзоре финансовой стабильности II-III кварталов 2025 года".

"Финансовое положение как граждан, так и компаний в целом остается устойчивым, но проявляются накопленные ранее риски, с проблемами сталкиваются более уязвимые заемщики", - считает регулятор.

ЦБ указывает, что компании стали кредитоваться активнее в обозначенный период, при этом часто берут новые кредиты большие компании, у которых долговая нагрузка и так уже значительная. Больше всего проблем с обслуживанием долга у компаний из строительной, нефтегазовой, металлургической и транспортной отраслей, передает РБК.

Граждане новые кредиты предпочитают не брать – розничное кредитование продолжает "остывать", при этом доля проблемных потребительских кредитов растет – она составляет уже почти 13%.