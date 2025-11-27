В Ханты-Мансийске для участников СВО заработал филиал клинического лечебно-реабилитационного центра

В Ханты-Мансийске, в региональном филиале фонда "Защитники Отечества", открылось отделение Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра. В его четырёх современных, специально оборудованных кабинетах участники специальной военной операции смогут проходить реабилитацию.

Участники СВО и члены их семей (жены, дети, родители) могут получить в отделении весь спектр лечебно-восстановительных процедур: медицинский массаж, лечебную физкультуру, магнито-, лазеротерапия, светотерапию, механотерапию. Для этого закуплено различное оборудование, помогающее восстановлению после травм опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых травм, ранений внутренних органов и других повреждений.

В Югре для участников СВО предлагают широкий спектр услуг для восстановления здоровья: реабилитация после травм и ранений, неврологическая и кардиологическая реабилитации, оказывается помощь с протезированием, включая обслуживание, ремонт и замену. Регион стремится обеспечить каждому участнику СВО и его близким все возможности скорейшего восстановления и возвращения к полноценной жизни.





Ханты-Мансийский автономный округ отстроил лучшую в стране систему поддержки участников специальной военной операции и членов их семей – Югра находится в числе лидеров по количеству мер социальной поддержки защитников Отечества – их 36, и безусловным лидером по финансовой поддержке при заключении контракта на воинскую службу. Регион недавно увеличил почти на 1 млн руб. сумму единовременной выплаты при заключении контракта – до 4,1 млн руб. Это даёт возможность за первый год службы гарантированно заработать не менее 6,6 млн руб. с учётом денежного довольствия. В Югре финансовая поддержка контрактников остаётся самой высокой и постоянно увеличивается.

Теперь за год службы воин-контрактник, подписавший документы в Югре, может получить со всеми мерами социальной поддержки семьи и воинскими доплатами 8,575 млн руб. С учётом возможности списания долгов до 10 млн руб., а также льгот и региональных выплат сумма материальной поддержки военнослужащего может составить 18,5 млн руб. за первый год службы.

Ранее работу югорского филиала центра "Защитники Отечества" высоко оценил уральский полпред Артём Жога. Во время визита в Югру он вместе с губернатором Русланом Кухаруком встретился с представителями общественных организаций, которые помогают участникам СВО и их семьям, – Комитетом семей воинов Отечества, общественной организацией ветеранов боевых действий "Содружество", ассоциацией ветеранов специальной военной операции.

Схожую оценку высказывали в Минобороны России. Весной статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева поблагодарила региональные власти за активную поддержку ветеранов и внимание к семьям погибших участников СВО. По итогам работы в региональном филиале фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева дала высокую оценку деятельности учреждения по поддержке участников СВО и членов их семей.





"Филиал в Ханты-Мансийске – один из лидеров в России по эффективности поддержки героев и их близких. Это подтверждается реальными цифрами. За период работы поступило свыше 60,8 тыс. обращений, решено более 96% из них. Для оперативной помощи нашим героям социальные координаторы филиала фонда находятся на базе комплексных центров социального обслуживания населения во всех 22 муниципальных образованиях Югры. В филиале трудятся настоящие профессионалы, готовые в любой момент прийти на помощь, поддержать, решить все вопросы, возникающие у наших ветеранов и их родных", – сказала Анна Цивилева.

С марта 2025 г. филиал оказывает социальные услуги в новом, более просторном здании (где и открыты в ноябре 2025 г. новые помещения) –филиал размещается на площади в 2 тыс. "квадратов", что вдвое больше прежнего. На этой площади оборудованы кабинет врача-терапевта, спортивный зал, оснащенный современными тренажерами для занятий адаптивным спортом, швейная мастерская и кулинарная студия, которая предназначена для мам, жен и детей участников СВО.Расположенная в здании "тренировочная квартира" для бытовой адаптации ветеранов с травмами демонстрирует возможности адаптивного жилья, оснащенного системой "Умный дом", действует пункт проката технических средств реабилитации. Дети участников специальной военной операции могут провести время в игровой зоне под присмотром специалистов центра

"Отдельного внимания заслуживает инновационная мастерская, где опытные наставники учат ветеранов пользоваться деревообрабатывающим оборудованием и самостоятельно изготавливать предметы быта. В наличии в том числе 3D-принтер, с помощью которого в мастерской создают необходимые детали для беспилотников и отправляют их на передовую. В планах у югорского филиала фонда "Защитники Отечества" разработать образовательную программу, чтобы на базе учреждения появилась возможность получить востребованную профессию", – сказал тогда губернатор Югры Руслан Кухарук.



