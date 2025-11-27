41% взрослых россиян не смотрит ТВ

41% россиян вообще не смотрит телевизор, следует из опроса SuperJob.

С возрастом телевизор смотрят чаще. Если среди молодежи до 25 лет не смотрят ТВ 53%, то среди респондентов 45 лет и старше - лишь 28%.

В целом самым популярным жанром являются художественные фильмы, которые смотрит каждый четвертый. Новости занимают второе место (19%), а сериалы и документальные фильмы - третье и четвертое (по 15% голосов). Женщины чаще мужчин выбирают художественные фильмы (29 и 20% соответственно) и телесериалы (20 и 9%). Мужчины же чаще женщин интересуются спортивными передачами (14 и 4%) и информационно-аналитическими программами (12 и 7%).

Характерно, что наиболее состоятельные россияне с доходом от 150 тысяч рублей в месяц значительно реже смотрят телесериалы (5% против 18% среди зарабатывающих меньше) и развлекательные программы (9% против 15%). Их интерес смещен в сторону спортивных, информационно-аналитических и общественно-политических программ.