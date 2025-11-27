NYT: Дрисколл в Киеве призывал Европу ускорить мир на Украине из-за роста военной мощи России

Министр армии США Дэниел Дрисколл пытался в Киеве убедить европейских дипломатов в необходимости быстрого урегулирования военного конфликта, который ведет Украина, из-за роста военной мощи России. Об этом пишет The New York Times.

Встреча была на прошлой неделе. США хотели ознакомить европейцев с планом США. И Дрисколл ссылался на то, что Россия производит все больше дальнобойных ракет и даже наращивает их запасы. Цифры о росте ракетного производства России и рисках для украинской ПВО произвели на многих европейцев сильное впечатление, говорится в статье. Участники встречи озабочены тем, что при нынешних темпах пусков ракет Украина рискует истощить запасы перехватчиков. По данным западных экспертов, уже сейчас темп пусков ракет отстает от темпов производства, что позволяет Москве наращивать их резерв.

Как сообщал телеканал NBC News, на той же встрече Дрисколл пытался втолковать украинским чиновникам, что их ждет неизбежное поражение, поэтому им придется идти на болезненные компромиссы.