Русский язык стал обязательным в школах КНДР

Школьники КНДР начнут в обязательном порядке изучать русский язык с 4 класса, сообщил сопредседатель межправительственной комиссии двух стран, глава Минприроды России Александр Козлов.

По его словам, русский язык и так является одним из самых популярных иностранных языков этой стране, сейчас его изучают около 600 человек. Для сравнения, в России корейский язык изучают более трех тысяч школьников в качестве второго или третьего иностранного языка. Относительно общего населения это примерно та же пропорция. Но для Кореи, где иероглифическая письменность, 600 человек, изучающих русский, - это довольно много. В прошлом году 96 корейских студентов поступили в российские вузы.

Также Россия рассчитывает, что в 2026 году начнет свою работу Центр открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Сейчас идет строительство. В мае 2025 года впервые состоялся форум ректоров России и КНДР во Владивостоке.