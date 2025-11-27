Рубль укрепился, но скоро его ждет снижение

Рубль укрепляется по отношению ко всем основным иностранным валютам. Так, внебиржевой курс доллара сегодня (впервые с июля) опустился ниже 78 руб. На 0,5% дешевеет и евро. Также ниже 11 рублей торгуется китайский юань.

Аналитики отмечают, что рубль поддерживает налоговый период – у экспортеров повышенный спрос на рублевую ликвидность на фоне необходимости заплатить налоги в национальной валюте.

При этом уже в декабре курс рубля может немного снизиться – также на фоне сезонных явлений: бюджет завершит расчеты с контрагентами, а граждане начнут закупаться валютой перед новогодними путешествиями (которых в этом году будет значительно больше).