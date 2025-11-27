Реконструкция Летнего парка "Уралмаш" в Екатеринбурге завершена на 9 месяцев раньше срока

Летний парк "Уралмаш" полностью открыт для посещения после двухэтапной реконструкции. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"Благоустройство Летнего парка "Уралмаш" завершено на 9 месяцев раньше срока, установленного контрактом. Сегодня состоялась приемка выполненных работ", – написал в своем телеграм-канале и социальных сетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Готовность общественного пространства к приему гостей оценили специалисты департамента благоустройства администрации Екатеринбурга. Они зафиксировали недостатки, которые подрядчик должен будет устранить в двухнедельный срок. Работы не помешают эксплуатации парка.

Теперь горожанам доступны большая воркаут-зона, детская площадка с 25 игровыми комплексами, корт для игры в волейбол с трибунами и стол для настольного тенниса. Вместо асфальта здесь – резиновое покрытие.

Для комфортных прогулок в парке обновили тротуары и дорожки, на аллеях установили 81 скамейку и 80 урн. В общественном пространстве стало светлее за счет 261 светильника и безопаснее благодаря 53 камерам видеонаблюдения. Всю важную информацию можно прочесть на 12 щитах или услышать из 24 колонок системы оповещения. Оставить велосипед или самокат на время пребывания в парке можно в одном из 35 парковочных мест.

Напомним, в 2023 году Летний парк "Уралмаш" стал лидером голосования за благоустройство по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" – выбор в его пользу сделали более 85 тысяч екатеринбуржцев.

Летом 2024 года был дан старт двухэтапной реконструкции, благодаря которой парк оставался доступным для горожан. Благоустройство западной части завершились зимой того же года, а полностью обновленным парк должен был предстать к лету 2026 года. Однако работы завершили досрочно.

Уже 7 декабря в парке состоится открытие зимнего сезона. Здесь установят большую елку и световые фигуры, включат праздничную иллюминацию. Также гостей ждут показ спектакля "Автобус чудес" и старт приема писем на "Почту Деда Мороза".

Пространство будет открыто все новогодние праздники: 2 января праздничную атмосферу в нем создаст оркестр Дедов Морозов "УралБэнд", а 7 января – тематический спектакль.

Напомним, на днях глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход работ по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ, которые ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".