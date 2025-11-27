27 Ноября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Аналитики ВТБ считают, что самозапреты спасают клиентов от потерь на 300 млн рублей ежемесячно

Банки фиксируют рост интереса к инструментам, которые позволяют клиентам ограничивать оформление потребительских кредитов и тем самым защищаться от мошенничества или импульсивных финансовых решений.

Так, по оценке ВТБ, механизм самозапрета, действующий в России с 1 марта 2025 года, уже помогает предотвращать потери примерно на 300 млн рублей ежемесячно. Об этом сообщили в банке в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», где вопрос безопасности финансовых сервисов станет одной из ключевых тем.

Самозапрет оформляется через портал Госуслуги или в МФЦ и отражается в кредитной истории до момента его самостоятельной отмены. Ограничение не распространяется на ипотечные, автокредиты и образовательные займы. По данным ВТБ, сервисом воспользовались около 5% заемщиков, обратившихся за потребительскими кредитами, и этот показатель, по прогнозам, сохранится на текущем уровне и в следующем году. В банке отмечают, что интерес к такой опции растёт по мере усложнения мошеннических схем и повышения внимания граждан к вопросам финансовой безопасности.

Деньги(2022)|Фото: Накануне.RU

Как подчеркнул старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин: «Современные механизмы защиты клиентов становятся все более продуманными и эффективными. Они помогают не только обезопасить деньги от мошеннических схем, но и предотвратить необдуманные и спонтанные решения».

Осенью ВТБ расширил набор доступных ограничений, добавив запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и запрет на досрочное снятие средств со вклада. Снять такие ограничения можно только при личном обращении в офис банка, что делает вмешательство третьих лиц существенно сложнее. Дополнительной мерой защиты стал «период охлаждения», действующий с 1 сентября: выдача потребительского кредита откладывается на четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и на 48 часов для более крупных займов. В этот период клиент может остановить оформление, если считает сделку подозрительной. По данным банка, отказов в течение «периода охлаждения» фиксируется около 3%.
Также напомнили, что в России с 2017 года действует возможность устанавливать самозапрет на сделки с недвижимостью без личного присутствия через Росреестр или Госуслуги — востребованная мера среди граждан, которые хотят исключить риски неправомерного распоряжения их имуществом.

Экспертное мнение



Мнения из сети