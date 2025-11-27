В Белгородской области власти ищут тех, кто отключил мобильный интернет

В Белгородской области произошел конфуз – местные власти не в курсе, кто на сутки частично отключил мобильный интернет в регионе.

"Со вчерашнего дня уже в рамках военной повестки столкнулись с крайне сложной ситуацией. Частично отключен мобильный интернет. Конечно, сделано это в рамках обеспечения дополнительной безопасности. С другой стороны, нарушена часть взаимодействия, которая развернута на территории Белгородской области, в первую очередь с точки зрения оповещения и других элементов защиты. Поэтому с утра будем заниматься тем, чтобы с правоохранительными органами, которые контролируют все эти процессы, выстроить более правильное взаимодействие, которое позволит нам найти компромиссное решение", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас разбираемся, кто принял решение об отключении мобильного интернета", - добавил глава региона.