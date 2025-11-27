Новый Дворец бракосочетаний открыт во Владимирской области

Накануне в Александрове во Владимирской области состоялось открытие нового современного Дворца бракосочетания, который возвели без привлечения бюджетных средств. Компания «Алдега», которая планировала возвести на Советской площади торговый центр, взяла на себя обязательство построить и здание ЗАГСа.

Теперь на площади более 400 квадратных метров оборудована локация по самым современным стандартам - большой светлый зал для проведения торжественных церемоний, современные рабочие кабинеты и просторный архив для хранения записей актов гражданского состояния с 1926 года.

«Впервые за многие годы у нас в регионе открылся новый Дворец бракосочетания. Это не просто здание, не просто социальная инфраструктура, здесь будут рождаться семьи. Думаю, Александровский ЗАГС займёт место в ряду наиболее востребованных Дворцов бракосочетания, ведь для этого есть все условия: прекрасное здание, удачное месторасположение и очень красивый город», – подчеркнул первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов.

Отметим, что при разработке проекта здания был использован рисунок юного участника областного конкурса на тему «Семья», который изобразил Дворец таким, каким мечтал его видеть в жизни.

«Искренне надеюсь, что когда он вырастет, придёт сюда со своей избранницей. Ведь ребёнок предугадал, что когда-то в нашем городе будет красивый и очень светлый Дворец бракосочетания», – поделилась эмоциями начальник ЗАГСа Александровского округа Екатерина Белоус.

Уже в день открытия в новом ЗАГСе зарегистрировали первый брак. А Владимир и Зоя Белозеровы стали первыми, кто отметил здесь свою «золотую» свадьбу – 50 лет совместной жизни.