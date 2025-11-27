В Прикамье запретили продавать вейпы

Депутаты заксобрания Прикамья утвердили запрет продавать в Пермском крае вейпы. Ранее такую новацию внёс в краевой парламент губернатор Дмитрий Махонин.

Со следующего года на территории Прикамья вводится запрет на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Запрет касается продажи электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов. За нарушение запрета предусмотрены штрафы для должностных лиц в 15-20 тыс. руб., а для юридических лиц – в 50-100 тыс. руб.

В Пермском крае с 2024 года действует частичный запрет на продажу вейпов. Их запрещено продавать в павильонах, сообщает пресс-служба заксобрания.