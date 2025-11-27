Эксперт: Статистика по занятости в малых городах России оказалась неполной

Данные по занятости в российских муниципалитетах являются неполными и не учитывают малый бизнес, что серьезно искажает реальную картину рынка труда. На эту системную проблему указал эксперт РАНХиГС на форуме "Города России" в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Дмитрий Землянский, директор Центра пространственного анализа РАНХиГС, в своей лекции на форуме "Города России" раскрыл фундаментальную проблему для муниципального управления. Он объяснил, что официальные данные по занятости, которые предоставляют муниципалитеты, не включают субъекты малого предпринимательства.

"В них не включаются субъекты малого бизнеса. Средний включается, а малый — нет", — отметил спикер.

Это приводит к серьезным искажениям. "Если у нас муниципалитет, в котором малый бизнес доминирует, для Новосибирска, например, эти данные будут не сильно релевантны", — привел пример Землянский.

В результате, по его словам, аналитики и власти вынуждены "балансировать между цифрами" и делать выводы, держа в голове, что малый бизнес, который может составлять больше половины занятых, остается "невидимым" для официальной статистики, что затрудняет принятие эффективных решений по развитию территорий.