Эксперт объяснил, почему в России мало многодетных семей

Главной экономической причиной низкого числа многодетных семей в России является необходимость работы обоих родителей для обеспечения доходов. Об этом заявил эксперт РАНХиГС, анализируя демографические тренды на рынке труда, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая на форуме "Города России", директор Центра пространственного анализа ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский указал на прямую связь между занятостью женщин и рождаемостью.

"Женщина сегодня в наших рыночных условиях вынуждена работать, иначе доход семьи не получится обеспечить. Поэтому у нас семей с четырьмя, пятью и шестью детьми не так много", — констатировал он.

Спикер наглядно описал возникающие для семьи трудности: "Попробуйте не работать, попробуйте, работая, иметь трех детей — даже с двумя уже сложно, а уж трех-четырех и больше детей содержать очень сложно".

Таким образом, по мнению эксперта, современные экономические реалии не позволяют большинству российских семей рассматривать модель с одним работающим родителем и тремя и более детьми.