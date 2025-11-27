Эксперт: Рынок труда стареет в России

Российский рынок труда стремительно стареет, а его структура сильно искажена из-за миграции молодежи в крупные города. Такую тенденцию констатировал эксперт РАНХиГС на форуме "Города России" в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский заявил, что одна из ключевых структурных особенностей занятости — это постоянное увеличение доли людей в старших трудоспособных возрастах.

"У нас с вами рынок труда довольно быстро стареет", — отметил эксперт.

Он пояснил, что тенденция обусловлена демографической волной: на смену приходит менее многочисленное поколенея. Особенно остро проблема стоит в сельской местности и малых городах, откуда десятилетиями идет образовательная миграция молодежи после 15 лет.

"Это все сказывается и на рынке труда, и в сельской местности, естественно, занятость существенно более возрастная", — подчеркнул Землянский.

Главным вызовом ближайших лет спикер назвал предстоящий массовый выход на пенсию многочисленного поколения, которое "достигнет 65 лет и начнет более активно уходить с рынка труда".