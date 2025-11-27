27 Ноября 2025
Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Дума Югры установила в округе одноуровневую систему управления

Депутаты думы Югры узаконили одноуровневую систему управления в округе.

Новую систему представил депутатам первый заместитель главы автономии Павел Тараканов. Для улучшения работы местной власти в округе принято решение установить одноуровневую систему. Переходный период продлится два года, уточнил Тараканов. Обсуждение вызвало бурную дискуссию. Кто-то из депутатов поддержал изменения, кто-то критиковал их. В итоге депутаты большинством голосов утвердили переход.

Ранее под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука прошло заседание Совета по развитию местного самоуправления в автономном округе.

"Поиск консолидированной позиции региональных и местных органов власти для эффективного решения вопросов, волнующих наших жителей – одна из приоритетных задач нашей совместной работы", - сказал Руслан Кухарук.

Речь идёт о переходе в Югре на одноуровневую систему местного самоуправления. Новая модель предполагает упразднение функций администраций в населённых пунктах районного значения и передачу полномочий администраций городских и сельских поселений, входящих в состав района, на уровень муниципалитета. Как итог – повышение эффективности управления за счёт устранения межведомственных барьеров, сокращение бюрократии и оптимизация взаимодействия между различными органами власти.

"Это позволит сформировать единый бюджет с равномерным распределением средств, а также установить общие правила благоустройства и разработать генеральный план застройки территории. Высвободившиеся средства направят на решение приоритетных задач социально-экономического развития территорий. При этом местные администрации сохранятся как территориальные органы, чтобы жители могли получать услуги в привычных местах", - подчеркнул глава региона.

Белоярский район – пилотный в Югре муниципалитет, который готов одним из первых перейти на одноуровневую модель.

Теги: Система, одноуровневая


