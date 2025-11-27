Штрафы за нарушения правил пересечения госграницы могут повысить

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения госграницы.

Предлагается повысить штрафы для граждан с 2-5 тысяч до 5-25 тысяч рублей; для должностных лиц — с 30-50 тысяч до 100-250 тысяч рублей; для юридических — с 400-800 тысяч до 1-2,5 миллиона рублей.

Штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы хотят увеличить с 1-1,5 тысячи рублей до 5-7 тысяч рублей.

Штраф для юрлиц за незаконный провоз людей через госграницу могут увеличить с 50-100 тысяч до 150-500 тысяч рублей. Также будут повышены штрафы за нарушение правил въезда в пограничную зону, правил временного пребывания и передвижения в пограничной зоне, нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу.