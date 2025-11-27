В Подмосковье лишили прав водителя с госномером без триколора

В Подмосковье водителя лишили на полгода прав из-за госномера, сделанного не по ГОСТу.

Сотрудники ГАИ остановили водителя Infiniti QX56 в подмосковном Королеве. На номерах его машины шрифт был больше и "жирнее" стандартного, а флага вообще не было. Автовладелец настаивал, что регистрационные номера соответствуют закону, изготовлены были в некой фирме, располагавшейся рядом с ГАИ. Он также заявил, что отличий от стандартных номеров не видит.

Представители МВД изъяли госномера и направили их на экспертизу, а дело передали в суд. Экспертиза выяснила, что толщина букв и цифр на номере на несколько миллиметров превышала ГОСТ. По решению суда нестандартные номера были уничтожены, а водитель лишен прав, передает Baza.