"С чем приедет, с тем и будем работать": в Москве ждут визита Уиткоффа

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию по-прежнему в силе, никаких поводов ставить это под вопрос нет, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он добавил, что Москва будет работать с тем, с чем приедет Уиткофф.

"Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать. Пока ясности относительно того, чем закончились обсуждения в Женеве и также какова роль во всем происходящем деструктивных сил, формирующихся вокруг Евросоюза, которые пытались и продолжают пытаться сорвать дальнейший прогресс. Посмотрим, что он привезет, с тем и будем работать", - заявил Рябков.

Ранее был анонсирован визит Уиткоффа в Москву в период с 1 по 7 декабря. Ожидается, что он привезет и уже официально представит российской стороне так называемый мирный план Трампа, согласованный с Украиной и, возможно, в какой-то форме одобренный европейскими странами.

До сих пор в Москве заявляли, что видели только изначальный план из 28 пунктов, да и тот был получен по неофициальным каналам.

СМИ сообщали, что американская сторона представила согласованный с Украиной план российской делегации в Абу-Даби на этой неделе, но позже было заявлено, что в ОАЭ встречались представители российских и американских спецслужб, и что мирный план не был предметом их обсуждения.