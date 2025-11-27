В Гвинее-Бисау произошел госпереворот, президент арестован

В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот, заявил президент Умару Сисоку Эмбало из-под ареста. Около президентского дворца днем раздавалась стрельба. Также арестованы начальник генштаба, его заместитель и министр внутренних дел.

23 ноября в этой западноафриканской стране прошли президентские выборы, и действующий президент объявил о своей победе с 65% голосов. Выборы прошли спокойно, но до них не допустили лидера оппозиции Домингуша Симойнша Перейру. Кандидатом от оппозиции стал Фернанду Диаш де Кошта, который и объявил о своей победе. В результате военные арестовали президента и на телевидении выступили с заявлением о полном контроле армии над ситуацией в стране.

Эмбало активно взаимодействовал с Москвой и даже пытался быть посредником в урегулировании по Украине. В 2024 году он присутствовал на Параде Победы в Москве. В то же году Россия и Гвинея-Бисау договорились о сотрудничестве по добыче бокситов и разведке нефти. "Русал" получил крупную бокситовую концессию, но до реальных инвестиций дело не успело дойти.

Высказываются мнения, что произошедший переворот был не настоящим и был инициирован самим президентом. Ранее Эмбало уже дважды говорил о попытках переворота. А оппозиция обвиняла его в узурпации власти, в том числе потому, что пятилетний срок его полномочий недавно истек, а он не ушел, сославшись на то, что не имело смысла оставлять свой пост, раз президентские выборы были на носу.

Гвинея-Бисау - это маленькая страна на западном побережье Африки с населением 2 млн человек, она стала независимой в 1974 году, с тех пор в ней произошло несколько переворотов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "с глубокой обеспокоенностью" следит за развитием событий в Гвинее-Бисау.