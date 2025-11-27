27 Ноября 2025
Экономика Омская область
Фото: Вячеслав Крузман

Виталий Хоценко: Бюджет Омской области на 2026 год ориентирован на устойчивое развитие региона

Депутатский корпус Омской областной Думы на очередном заседании парламента принял в первом чтении бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Согласно документа, доходы бюджета Омской области на 2026 год увеличены на 547 млн рублей.

Губернатор Виталий Хоценко, который участвовал в заседании, высказал благодарность депутатам Законодательного Собрания за системную и конструктивную работу в комитетах, участие в совместной проработке параметров бюджета в непростой экономической ситуации.

(2025)|Фото: Вячеслав Крузман

Что касается параметром главного финансового документа, то в нем заложен рост по многим позиция. Так, в сравнении с первоначальным проектом доходы и, соответственно, расходы областного бюджета увеличены на 547 млн рублей. Данная корректировка основывается на результатах пересмотра Министерством финансов России нормативов распределения акцизов между уровнями бюджетной системы. Из общего объема прироста 400 млн рублей составляют дополнительные поступления по акцизам на нефтепродукты, которые будут направлены в региональный дорожный фонд.

(2025)|Фото: Вячеслав Крузман

Таким образом, с учётом внесённых поправок доходы бюджета Омской области на 2026 год составят 177 млрд рублей, расходы — 178,6 млрд рублей. Важно отметить, что коммерческих заимствований документом не предусматривается. Параметры рассчитаны с учётом планируемого привлечения средств инфраструктурного бюджетного кредита.

В целом, проект бюджета региона был сформирован с четким ориентиром на выполнение социальных обязательств перед жителями Также приоритетным является достижение национальных целей, обозначенных Президентом РФ, и обеспечения устойчивости, сбалансированности региональной финансовой системы.

Рассмотрение и обсуждение проекта бюджета Омской области во втором чтении в комитетах Законодательного Собрания стартует 3 декабря.

Теги: виталий хоценко, бюджет омской области, законодательное собрание, ориентиры


