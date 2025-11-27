Сенатор рассказал о планах развития опорных населенных пунктов

На IX Форуме "Города России" в Екатеринбурге обсудили реализацию Стратегии пространственного развития РФ в части развития опорных населенных пунктов, передает корреспондент Накануне.RU. Сенатор Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов подробно остановился на целевых показателях нацпроектов.

"Для малых городов и опорных населенных пунктов установлены конкретные задачи: улучшение качества среды на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, благоустройство не менее 30 тысяч общественных территорий, реализация не менее 1600 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", - заявил Олег Голов.

Он отметил важность развития культурной инфраструктуры: "К 2030 году планируется оснастить необходимым оборудованием до 900 центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Это обеспечит доступ к современному российскому кинематографу и будет способствовать патриотическому воспитанию".

Сенатор обратил внимание на особенность перечня опорных населенных пунктов: "2160 опорных населенных пунктов включают также крупные города с численностью более 100 тысяч человек и агломерации. В условиях электоральных циклов проще и эффектнее инвестировать в благоустройство крупных городов и региональных центров, где сосредоточено более 40% электората. Поэтому наш принципиальный фокус - на малые города и опорные населенные пункты, чтобы создать там среду, которая остановит отток населения".

Олег Голов сообщил о планах законодательной работы: "На весеннюю парламентскую сессию запланировано принятие федерального закона о правовых основах разработки и реализации мастер-планов. Уже в январе 2026 года будет утвержден перечень городов и агломераций, для которых будут разработаны мастер-планы".

Напомним, что в марте 2025 года Правительство РФ утвердило список опорных населенных пунктов России, в него вошло 2 160 территорий, в которых проживает 3/4 населения страны. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, опорные населенные пункты имеют огромное значение, это инфраструктурный и экономический каркас России.