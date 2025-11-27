Екатеринбург выкупит у УКВЗ пятисекционный трамвай

Екатеринбург планирует выкупить пятисекционный трамвай "Арктур" от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос), который уже некоторое время курсирует по городу. Об этом во время форума "Города России" рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

"В целом этот трамвай неплохо зарекомендовал себя. Скорее всего, будем его выкупать", - сказал градоначальник.

Будут ли заказывать у завода из Челябинской области аналогичные трамваи, он не уточнил, но отметил, что для "Арктура" будет необходимо переоборудовать остановочные платформы. Новую единицу транспорта поставят на баланс "Гортранса".