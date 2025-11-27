Услышал много "добрых" слов. Орлов рассказал, как соседние градоначальники отреагировали на транспортную реформу в Екатеринбурге

Главы городов, соседствующих с Екатеринбургом, остались не в восторге от транспортной реформы, которую реализовали в уральской столице. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Причиной стало увеличение зарплат водителям в рамках реформы, из-за чего разница между заработком водителей в Екатеринбурге и других свердловских городах стала весьма ощутима.

"Увеличили зарплаты с января, фиксируем динамику прироста кадров - с 1 января принято более 160 водителей. Много "добрых" слов услышал я от глав соседних городов по этому поводу", - отшутился Орлов на форуме "Города России".

После этого он уже серьезно добавил, что разница в зарплатах между городами - это обычное дело. Здесь дело не только в транспортной реформе, но и в том, что Екатеринбург - это мегаполис, огромный город с большим пассажиропотоком и было бы странно, если бы екатеринбургские водители получали меньше своих коллег из соседних городов.