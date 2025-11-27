27 Ноября 2025
в россии
Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Минэк: Значительная часть инфраструктурной поддержки будет концентрироваться в опорных населенных пунктах

На IX Форуме "Города России" в Екатеринбурге состоялась панельная дискуссия, посвященная развитию опорных населенных пунктов и новых экспериментальных поселений в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ до 2030 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Святослав Сорокин сообщил о конкретных шагах по реализации Стратегии.

"В августе мы утвердили план реализации стратегии, определились с основными мероприятиями. Речь идет о прошивке приоритетов стратегии по всей системе госуправления", - заявил Святослав Сорокин.

Он подчеркнул, что значительная часть федеральной инфраструктурной поддержки в ближайшие пять лет будет концентрироваться в опорных населенных пунктах.

"Сейчас регионы собирают программы развития опорных населенных пунктов в рамках проекта "Инфраструктура для жизни". Суммарная потребность в средствах, которые регионы заявляют, - почти 6 трлн рублей", - отметил замминистра.

Форум "Города России" в Екаатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Отдельное внимание Святослав Сорокин уделил историческим поселениям, которые внезапно не вошли в список "опорных". По его мнению, все исторические поселения должны быть "опорными".

"Мы для исторических поселений федерального значения вместе с регионами, с Советом Федерации, проработали и сформировали предложение по перечню. Ждем решения штатной комиссии для того, чтобы перечень был утвержден", - сказал он.

Что касается новых экспериментальных населенных пунктов, представитель Минэкономразвития сообщил, что концепция их создания уже разработана.

"Задача - апробировать новые подходы к экономике, к демографии, к структурному развитию. Такие города должны стать полигонами для отработки инновационных управленческих решений", - пояснил Святослав Сорокин.

Он также добавил, что уже выделено 35 инициатив по созданию новых населенных пунктов, из которых порядка пяти проектов являются наиболее проработанными.

Напомним, что в марте 2025 года Правительство РФ утвердило список опорных населенных пунктов России, в него вошло 2 160 территорий, в которых проживает 3/4 населения. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, опорные населенные пункты имеют огромное значение, это инфраструктурный и экономический каркас России.

Теги: Святослав Сорокин, опорный населенный пункт


