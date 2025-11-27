27 Ноября 2025
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Экономика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко поручил муниципалитетам Омской области активизировать работу по газификации

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание областного штаба по газификации, на котором рассмотрели вопросы подготовки потребителей и муниципальных котельных к приему сетевого газа и ситуацию с переводом многоквартирных домов с сжиженного на природный газ.

Подготовка потребителей и муниципальных котельных к приему сетевого газа в регионе проводится в соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021-2025 гг. В ходе заседания подробно рассматривался ход газификации северных районов области. На данный момент в рамках исполнения президентской программы газификации регионов завершается строительство газопровода-отвода, газопровода-связки в Тарском районе и газораспределительной станции «Тарская». На этих объектах уже прошли технические испытания, газопроводы фактически готовы к работе. Пуск голубого топлива намечена на декабрь текущего года. Сейчас специалисты «Газпром межрегионгаз Омск» осуществляют подготовительную работу с населением северных районов с тем, чтобы собственники домовладений и квартир провели все процедуры по оформлению необходимых документов на поставку газа, а также обеспечили надлежащий учет газа.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко призвал глав муниципальных районов усилить работу с населением о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Также глава Омской области поручил главам муниципалитетов активизировать работу по сбору заявок на подключение домов, где уже завершено строительство сетей газораспределения. Губернатор поставил задачу руководству районов, ресурсоснабжающим организациям информировать потребителей о преимуществах природного газа и сроках подачи газа в каждом населенном пункте.

Газовая конфорка(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в состав штаба по газификации Омской области, который возглавляет Губернатор Виталий Хоценко, входят представители органов власти и руководители ресурсоснабжающих организаций.
Целью работы штаба является обеспечение согласованных действий различных органов и структур по газификации региона.

Штаб работаем на постоянной основе, заседания проводятся ежемесячно, что позволяет главе региона лично контролировать ход реализации проектов и своевременно решать возникающие вопросы.

Теги: виталий хоценко, штаб по газификации, домовладения, пуск газа, газораспределительные сети


