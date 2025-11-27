В Госдуме предрекли угасание населенных пунктов, которые не вошли в перечень "опорных"

В Екатеринбурге на IX Форуме "Города России" в рамках панельной дискуссии обсудили реализацию Стратегии пространственного развития, в частности – развитие опорных населенных пунктов и новых экспериментальных поселений, как передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, выступая в качестве модератора, указал на ряд системных проблем в подходе к созданию сети опорных населенных пунктов. Он отметил, что отсутствие прозрачной методологии их отбора уже вызывает поток справедливых вопросов от жителей территорий, не вошедших в перечень.

"Определить, что это будет – уже экзистенциальный выбор. Ты попал в перечень опорных пунктов – ты будешь существовать. Не попал – медленно угасаешь, и через десятилетие это поселение может сойти на нет. Ответов на эти вопросы пока нет", – заявил Алексей Диденко.

По его подсчетам, под угрозой оказалось качество жизни для 20 млн человек, чьи населенные пункты не включены в число приоритетных. Он подчеркнул необходимость законодательно обеспечить поддержку и этих территорий.

Ключевой проблемой спикер назвал отсутствие увязки приоритетов специального развития с действующей системой муниципальной организации. Выходом, по его мнению, могло бы быть признание опорными всех административных центров муниципальных округов – бывших райцентров.

"Главный вывод – это должна быть преемственность. Центры районов, конечно, все, без исключения, должны получить статус опорного населенного пункта", – сказал Алексей Диденко.

Отдельно он затронул тему экспериментальных поселений, назвав их "мощным и скрытым потенциалом", особенно при реализации моделей с частными инвесторами. Однако для успеха этим проектам требуется закрепление мер поддержки на законодательном уровне, а не только в стратегических документах.

В завершение эксперт призвал коллег не затягивать с выработкой решений, отметив, что законодатели должны создавать устойчивые институты, а не ждать очередных поручений, теряя время.

Напомним, что в марте 2025 года Правительство РФ утвердило список опорных населенных пунктов России, в него вошло 2 160 территорий, в которых проживает 3/4 населения. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, опорные населенные пункты имеют огромное значение, это инфраструктурный и экономический каркас России.