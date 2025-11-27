Поднять налоги. МВФ поставил Украине условие для нового кредита

Украинский режим предварительно договорился с МВФ о новом механизме расширенного финансирования (Extended Fund Facility) на два года в размере около 8,2 млрд долларов. Об этом заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

Однако программа кредитования не будет автоматически утверждена советом директоров МВФ, как раньше. Киев должен выполнить предварительные шаги и заверить МВФ в своих возможностях. Как сообщалось ранее, Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины и не намерены выдавать ей обычные коммерческие кредиты.

В качестве условия МВФ выдвинул повышение налогов для населения. И киевские власти уже взяли на себя обязательства "активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширению налоговой базы". Как заявил депутат Рады Ярослав Железняк, по факту МВФ требует ввести специальный налог на интернет-торговлю и многое другое (по совпадению, в России ЦБ и крупнейшие банки параллельно тоже начали атаку на маркетплейсы).

В целом на четыре ближайших года Киеву для покрытия дефицита бюджета потребуется более 136 млрд долларов, отмечает МВФ. Чтобы получить новый кредит, Киев обязан принять бюджет на 2026 год, который будет соответствовать требованиям МВФ. Нужно сократить социальные расходы и увеличить налоги.