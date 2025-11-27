Власти Аргентины официально поддержали выдвижение главы МАГАТЭ на пост генсека ООН

Власти Аргентины официально поддержали выдвижение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря Организации объединенных наций, сообщает Buenos Aires Times со ссылкой на пост министра иностранных дел страны Пабло Квирно в соцсети X (заблокирована в РФ).

Квирно назвал "честью и привилегией" выдвинуть известного аргентинского дипломата на эту должность.

Разговоры о возможном выдвижении главы Международного агентства по атомной энергии на этот пост ходили уже давно. У Гросси есть шанс стать первым представителем Латинской Америки на посту генерального секретаря ООН. Полномочия текущего генсека – португальца Антониу Гутерриша – истекают в конце 2026 года.

Квирно назвал работу Гросси на посту главы МАГАТЭ "выдающейся". "Рафаэль Гросси получил международное признание за выдающуюся работу, которую он выполняет на посту генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже девять лет, что свидетельствует о его выдающемся лидерском потенциале в сложных ситуациях, которые затрагивают международный мир и безопасность", - отмечает министр.

Гросси действительно приходится участвовать в разрешении не только экологических и энергетических вопросов, но и оказываться в эпицентре международных вооруженных конфликтов, когда речь идет, например, о конфликте на Украине или об иранской ядерной программе.

BAT утверждает, что Гросси, который вообще работает специалистом по нераспространению ядерного оружия с 1890-х годов, заработал авторитет и поддержку во многих странах, так что имеет высокие шансы на назначение генеральным секретарем ООН. И также, возможно, что он подступится к теме реформирования Организации объединенных наций, о котором все чаще говорят.