27 Ноября 2025
Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой: Бюджетная практика Сургутского района признана одной из лучших в стране

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что бюджетная практика муниципалитета признана одной из лучших в стране. Об этом стало известно в результате подведения итогов второго Всероссийского конкурса управленческих инноваций среди муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти.

Организаторы конкурса - Финансовый университет при Правительстве РФ, Союз развития государственных финансов и журнал "Бюджет" провели награждение накануне в столице.

Сургутский район вместе с профильными министерствами Новосибирской области, Крыма и Москвы вошёл в число победителей номинации, посвящённой практикам развития и укрепления бюджетной сферы. Всего конкурсная комиссия с участием депутатов Госдумы, научных сотрудников ведущих финансовых вузов страны и других экспертов оценила 210 инициатив из 50 российских субъектов.

Награждение Сургутского района за развитие бюджетной политики(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

"Наш проект – "Инновационная бюджетная политика: ключ к достижению целей Стратегии социально-экономического развития Сургутского района". В нём представлены инновационные подходы и механизмы, которые муниципалитет использует сегодня, чтобы обеспечить достижение долгосрочных целей: оптимизация расходов, их ориентированность на измеримые результаты, привлечение финансирования из различных источников, повышение бюджетной эффективности поселений Сургутского района, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства и концессии", - отметил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

В частности, документально закреплено, что исполнение бюджета не должно быть ниже 99,5%, а ежегодный рост доходов – менее 4%. 22% собственных доходов район должен обязательно направлять на развитие территорий. Один из главных показателей эффективности – рост числа налогоплательщиков и объёмов поступлений от них.

"Исполнение бюджета с 88% было доведено до 100%, собственные доходы удалось увеличить в два раза, а база налогоплательщиков выросла на 344%. В том числе, благодаря развитию малого и среднего предпринимательства в поселениях. Ежегодные поступления в бюджет от СМСП выросли в четыре раза, а число занятых в бизнесе – в пять раз", -.подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой

В комплексе все эти меры позволяют муниципалитету успешно реализовывать стратегию социально-экономического развития района. Например, была ликвидирована очередность в детских садах за счет строительства сразу трёх новых ДС, в три раза сокращено количество учащихся во вторую смену – благодаря строительству трёх школ, построены 60 объектов спорта и число занимающихся им выросло в 3,5 раза до 76,3%. Строительство водоочистных сооружений и в целом модернизация объектов ЖКХ позволили обеспечить чистой водой 99,5% населения.

"Такой подход позволяет муниципалитету вот уже на протяжении девяти лет становиться лидером инвестрейтинга Югры, а также занимать верхние строчки рейтинга муниципалитетов округа", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в социальных сетях.

Одно из заседаний Всероссийского конкурса управленческих инноваций среди муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой


