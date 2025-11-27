Операторы попросили правительство о единых правилах для работы "белых списков" сайтов

На встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями крупного бизнеса, состоявшейся в рамках форума "Цифровые решения", руководители телеком-компаний обратились к правительству с инициативой унифицировать правила работы "белых списков" сайтов.

По мнению операторов связи, это повысит эффективность мер безопасности, поскольку сейчас каждый из них действует по своим собственным правилам, что приводит к несогласованности. Также на встрече прозвучало предложение активнее работать над расширением этих списков, чтобы минимизировать неудобства для россиян в условиях возможных ограничений мобильного интернета.

При этом в пресс-службе правительства опровергли факт отдельной встречи с "большой четвёркой" операторов, подтвердив, однако, общую встречу с бизнесом, сообщает Forbes.

Ранее стали известны сайты и приложения, которые попали в так называемый "белый список" Минцифры России. Это ресурсы, доступ к которым сохранится даже во время отключений мобильного интернета (которые власти регулярно проводят в регионах, ссылаясь на оборону от беспилотников). В список вошли 57 сервисов и порталов.