Греф поддержал идею привязки льготной ипотечной ставки к количеству детей в семье

Глава "Сбербанка" Герман Греф поддержал инициативу о привязке льготной ипотечной ставки к количеству детей в семье.

Читайте также: Повышение ставок по семейной ипотеке может поставить крест на всей программе

Банкир считает снижение ставки для многодетных правильным шагом. При этом он предупредил, что резкое увеличение ставки для семей с одним ребенком до 12% может стать для них серьезным ударом. В качестве компромисса Греф предложил повысить ее до 8–9%.

По словам руководителя компании, существующий разрыв между льготной (6%) и рыночной (17%) ипотекой нездоров, и программу льготного кредитования ожидает постепенная отмена, сообщает Forbes.

Правительство ищет способы точечного управления программой семейной ипотеки, которая стала мощным, но крайне дорогим для бюджета, в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, инструментом поддержки строительной отрасли и семей. Министерство финансов выступило с радикальным предложением — дифференцировать ставки в зависимости от количества детей. Семьи с одним ребенком, согласно проекту, будут платить по кредиту 12%, с двумя — 6%, а вот с тремя и более — всего 2-4%.