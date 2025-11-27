Стало известно о поиске ЕС "плана Б" для финансирования Киева

Евросоюз разрабатывает запасной план финансирования Киева на случай, если до начала 2026 года не будет одобрена спорная идея с использованием замороженных российских активов.

Как сообщает Politico, это вызвано опасениями, что Украина может столкнуться с финансовым кризисом. Изначально в ЕС надеялись согласовать выделение Киеву кредита на репарации в размере 140 млрд евро еще в октябре. Однако эти планы заблокировал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который выразил обеспокоенность юридическими рисками и возможными ответными мерами Москвы.

На фоне активизации мирных переговоров и иссякающих финансовых ресурсов Украины вопрос с активами вновь стал приоритетным. В Брюсселе сейчас рассматривают "промежуточное" решение — экстренный кредит за счет заимствований самого ЕС. Это позволило бы поддержать Украину в первые месяцы следующего года и выиграть время для проработки приемлемого для всех, в том числе для Бельгии, плана по использованию российских активов.

Ранее сообщалось, что Украина вскоре может истощить запасы бюджетных средств, если Евросоюз не сможет договориться о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия замороженных российских активов. Такое может произойти уже в феврале 2026 года.