Паслер опроверг слухи о негативом отношении к главе Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер опроверг домыслы о негативном отношении к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Вопрос был задан в рамках темы скорых выборов градоначальника для уральской столицы, на которые нынешний мэр снова подался в качестве кандидата.

Губернатор не стал отрицать, что иногда "журит" Алексея Орлова, иногда критикует, однако отметил, что Екатеринбург - крупный город и вопросов к его главе, соответственно, всегда будет больше.

"Это не хорошо, не плохо - это нормально и вопросы есть ко всем. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Много моментов спорных, но Екатеринбург крупный город и к нему больше вопросов, чем к другим. Работа по подготовке кандидатов (на выборы) идет и мы посмотрим всех участников", - добавил губернатор.